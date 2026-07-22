Avustralya’da nadir görülen dördüz doğum

Avustralya'da doğum yapan 34 yaşındaki Jenitar Na'amoana adlı kadın doğal yollarla tek yumurta dördüzlerini dünyaya getirdi. Hamileliği son derece yüksek riskli olduğu belirtilen Na'amoana'nın doğumu tıp dünyasında son derece nadir olarak nitelendirildi. Jortham ve Jenitar çiftleri dördüz bebeklerinin doğduğu haberini büyük şaşkınlıkla karşıladı. Yeni doğan kız bebeklerine ise Emily, Harrier ve Catherine isimleri konulurken dördüncü bebeğe doktor Alexa Bendall'ın ismi verildi.
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Mete Efendioğlu - Editör