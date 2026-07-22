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Giriş Tarihi: 22.07.2026

Avustralya’da nadir görülen dördüz doğum

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Avustralya’da nadir görülen dördüz doğum
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Avustralya'da doğum yapan 34 yaşındaki Jenitar Na'amoana adlı kadın doğal yollarla tek yumurta dördüzlerini dünyaya getirdi. Hamileliği son derece yüksek riskli olduğu belirtilen Na'amoana'nın doğumu tıp dünyasında son derece nadir olarak nitelendirildi. Jortham ve Jenitar çiftleri dördüz bebeklerinin doğduğu haberini büyük şaşkınlıkla karşıladı. Yeni doğan kız bebeklerine ise Emily, Harrier ve Catherine isimleri konulurken dördüncü bebeğe doktor Alexa Bendall'ın ismi verildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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