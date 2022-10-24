Avusturya’dan Ne Alınır? Avusturya’dan Hediye Olarak Ne Getirilir?

Avusturyadan ne alınır sorusuna cevap arıyorsanız, Avusturya kültürü ile ilgili de kısa bir araştırma yapabilirsiniz. Yapacağınız kısa bir araştırma neticesinde Avusturyadan alınacak hediyelik eşyaların neler olduğunu tespit edebilirsiniz. Hediyelik eşya seçimini küçük objelerden yana yapabileceğiniz gibi teknolojik ürünleri de satın alabilirsiniz. Avusturya'nın neyi meşhur, ne getirilir gibi soruların cevapları yazımızın devamında.

Avusturya'dan Ne Alınır?

Tatil ya da iş gezisinden döndüğünüzde ailenize ya da arkadaşlarınıza hediye etmek için bir kısım ürünler satın almayı düşünebilirsiniz. Avusturya, hediyelik eşyaların yoğun olduğu bir ülke olmasının yanında çikolata, sos ve reçelleri ile de meşhur olan bir ülkedir.

Avusturya'dan sevdikleriniz için alacağınız hediyelerin başında çikolata gelir. Mozart balls adı verilen çikolatalar, bu ülkeye gelenlerin yaygın olarak tercih ettiği çikolata türlerinden biridir. Çikolatanın üzerindeki Mozart amblemi, çikolatayı çok daha anlamlı kılar. Çikolatanın üzerindeki antep fıstığı, nuga ve badem ezmesi, çikolatayı çok lezzetli hale getirir. Parlak folyolara sarılan çikolatalar 300 gr'lık kutulara yerleştirilir.

Avusturya, ketçap, mayonez ve hardal sosları ile de meşhurdur. Özel çeşniler kullanılarak hazırlanan bu soslar, yemeklerinize harika tatlar katar. Ülkenin en özel sosu "Heinz körili mango sosu"dur.

Avusturya'dan getirilecek hediye alternatiflerinden biri de bal ve reçel ürünleridir. Bunun yanında Türkiye'de daha önce tatmadığınız turşu türleri de değerlendirilecek lezzetlerden biridir. Bal çeşitlerini incelediğinizde ise siyah bal gibi enteresan bal çeşitleri ilgi çeker.

Avusturya'dan sevdikleriniz için alacağınız hediyelerden biri de kahve türleridir. Özellikle Viyana, bu anlamda öne çıkmış bir şehirdir. Orta Avrupa'nın önde gelen kahve markalarının hemen hepsi, Viyana'da üretim yapar. Kavrulmuş şekilde satılan bu kahveleri 10-14 € aralığında bir fiyata satın alabilirsiniz.

Avusturya'dan Hediye Olarak Ne Getirilir?

Avusturya'dan alınacak çok özel hediyeler arasında porselen türleri önemli bir yere sahiptir. Porselen, Avusturya'nın geleneksel simgeleri arasındadır. Augarten ve Gmundner Keramik, bu anlamda öne çıkan üretici firmalardan biridir. Ülkede bulunduğunuz süre içerisinde bu markaların müze şeklinde faaliyet gösteren sergilerini dolaşabilir, istediğiniz ürünleri satın alabilirsiniz. Ürünler arasında küçük vazolardan çay setlerine kadar birçok ürünü bulabilirsiniz.

Avusturya, mücevherat sektöründe de öne çıkan ülkeler arasındadır. Swarovski firmasının özel koleksiyonunu inceleyerek sevdiklerinize çok özel küpe ya da takı setlerini bu ülkeden getirebilirsiniz. Son derece şık kutularda satışa sunulan takı çeşitleri ile Türkiye'deki sevdiklerinize unutamayacağı hediyeler alabilirsiniz.