Ay Burcu Akrep Özellikleri - Ay Burcu Akrep Kadını ve Erkeğinin Özellikleri ve Kişiliğe Etkileri Nelerdir?

Astrolojiye ilgisi olan kişilerin merak ettiği konular arasında, bir ay burcu olan akrep burcunun özellikleri yer almıştır. Bu burca sahip kişiler akrep burcunun özellikleri konusunda bilgi sahibi olmak isterler. Bunun yanı sıra ay burcu akrep kadını ve erkeğinin karakteristik özellikleri ve kişiliğe etkileri araştırma konuları arasında yer almıştır. Çevresinde akrep burcuna sahip kişilerin olması da bu burca olan merakı güdüler. Ay burcu akrep kimlerle anlaşır sorusu da bu durumda merak konusu olmuştur. Bu yazımızda ay burcu akrep özellikleri hakkında detaylı bilgiler yer almıştır. İşte detaylar...

Ay Burcu Akrep Özellikleri

Bir ay burcu olan akrep özellikleri ile çoğu kişinin merakını arttırmıştır. Akrep burcu bir su burcudur ve gezegeni Mars'tır. Akrep burcuna sahip kişilerin sezgileri son derece güçlüdür. Aynı zamanda bu kişiler güçlü, tutkulu kişilerdir. Bu burca sahip kişiler yüzeysel şeylerden hoşlanmazlar. Akrep burcu kişiler duyguları çok yaşarlar ve hayatındaki kişileri sahiplenirler. Akrep burcuna sahip kişiler ailelerine son derece bağlıdır. Akrep burcuna sahip kişiler aşkta gerçek ve derin bir yakınlık kurmak ister. Güven kazanmadan ilişkiye adım atmaz. Ayrıca akrep burcuna sahip kişiler tek gecelik ilişkileri istemez. Kalıcı ve iz bırakan bir aşk isterler.

Ay Burcu Akrep Kadını Özellikleri

Ay burcu akrep kadını özellikleri araştırılan konular arasındadır. Akrep kadınları akıllı olduğu kadar son derece hırslı kişilerdir. Bu kişiler son derece temiz kalpli insanlardır. Akrep burcu kadınları samimiyetten ve dürüstlükten hoşlanırlar. Akrep kadını için ailenin yeri son derece ayrıdır. Bu kişiler etrafları tarafından sevilip sayılmaktadır. Akrep kadını sevdikleri için her şeyi yapmaya hazırdır. Bu burca sahip kadınların olumsuz özellikleri arasında ise kıskanç ve kindar olmaları yer alır. Akrep burcu kadını son derece cazibeli olmasıyla etrafındaki erkeklerin dikkatini çeker. Akrep kadınları iş hayatında oldukça hırslıdırlar.

Ay Burcu Akrep Erkeği Özellikleri

Ay burcu akrep erkeği özellikleri ise sıkça merak edilen konular arasındadır. Akrep burcu erkekleri her bakımdan güçlü bir kişiliğe sahiptir. Bu kişiler sürekli hareket halindedir ve yerinde durmazlar. Bu yüzden akrep burcu erkekleri oldukça hareketlidir diyebiliriz. Akrep erkekleri duygusal ve merhamet yapılarıyla da bilinir. Akrep burcu erkeklerinin en belirgin özelliği çekici bakışlarıdır. Bu kişiler her işinde kararlı adımlar atar. Kimseye hemen güvenmez, bu kişilerin meraklı ve araştırmacı bir özelliği de vardır. Akrep burcuna sahip erkekler lider ruhludur ve yöneticilik tam onların işidir. Akrep erkekleri her ne kadar dışa dönük olsalar da iç dünyasında karamsar bir yapıya sahiptirler. Bu kişiler aşırı kuşkucudur ve kimseye kolay kolay güvenmez. Akrep burcu erkekleri aşk hayatında son derece tutkuludur. Bu kişiler karşı tarafı kolaylıkla kendisine aşık edebilir. Sadakat onlar için olmazsa olmazdır. Akrep erkekleri ciddi ilişkiye kolay kolay girmez ve güvenmediği insanlarla ilişki yaşayamaz.

Ay Burcu Akrep Kimlerle Anlaşır?

Ay burcu akrep en çok kimlerle anlaşır sorusu da burç konularına ilgisi olan kişilerin merak ettiği konular arasındadır. Akrep burcunun anlaştığı en iyi burçlar; balık, yengeç ve boğadır. Akrep ve Yengeç harika bir kara gün dostu olurlar. Akrep ile Balık ikilisi özellikle birbirini tamamlaması açısından son derece önemlidir. Her iki burcun hayal dünyası oldukça geniştir. Akrep ile anlaşan bir diğer burç ise Boğadır. Her iki burcun ruh dünyaları birbirine benzemektedir. İki burç da ilişkilerini güven üzerine kurar. İyice düşündükten sonra karar verirler. Akrep burcunun anlaştığı bir diğer burç ise Oğlaktır. Her iki burç insanlara garip gelse de kimi noktalarda birbirini tamamlarlar.