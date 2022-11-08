Ay tutulması canlı izle! 8 Kasım 2022 Ay tutulması canlı yayın NASA canlı izle ekranında! (Lunar eclipse live)

Ay tutulması canlı izle ekranı araştırmaları başladı. NASA Youtube kanalı ile beklenen canlı yayın tutulmayı göremeyecek Türkiye için en uygun seçenek olacak. Saat 14.00 gibi beklenen görsel şölene yakından şahit olmak isteyenler sorgulamaları sürdürüyor. Ay tutulması canlı yayın ekranını takip edecek ilgiler hazırlandı. Lunar eclipse başlığı ile açılacak canlı yayın bekleniyor. İşte, NASA ay tutulması canlı izle!
AY TUTULMASI NE ZAMAN?
2022 yılının ikinci ay tutulması, 8 Kasım'da öğleden sonra Türkiye saati ile 14.00'te meydana gelecek.
AY TUTULMASI CANLI İZLE!
NASA canlı izle ekranı ile araştırılan kanlı tutulma için:
AY TUTULMASI NEDİR?
Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.
AY TUTULMASI NASIL OLUR?
Ay tutulması, Dünya'nın Ay ile Güneş arasına girmesi sonucu yaşanan astronomik olayın ismidir. Dünya, Güneş'ten Ay'a doğru giden ışınların önünü kapattığı için, Ay üzerine Dünya'nın gölgesi düşer. Bu olaya "tutulma" adı verilir.