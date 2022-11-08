Ay tutulması canlı izle! 8 Kasım 2022 Ay tutulması canlı yayın NASA canlı izle ekranında! (Lunar eclipse live)

Ay tutulması canlı izle ekranı araştırmaları başladı. NASA Youtube kanalı ile beklenen canlı yayın tutulmayı göremeyecek Türkiye için en uygun seçenek olacak. Saat 14.00 gibi beklenen görsel şölene yakından şahit olmak isteyenler sorgulamaları sürdürüyor. Ay tutulması canlı yayın ekranını takip edecek ilgiler hazırlandı. Lunar eclipse başlığı ile açılacak canlı yayın bekleniyor. İşte, NASA ay tutulması canlı izle!