Haberler Yaşam Haberleri Ay Tutulması Tarihi Ve Saati 2026 | Kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi?
Giriş Tarihi: 25.08.2026 09:34 Son Güncelleme: 25.08.2026 09:37

Ay Tutulması Tarihi Ve Saati 2026 | Kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi?

Gökyüzü tutkunlarının heyecanla beklediği yılın önemli astronomik olaylarından biri olan Kanlı Ay Tutulması için geri sayım başladı. "2026 Ay Tutulması ne zaman ve saat kaçta başlayacak, Türkiye'den görülebilecek mi?" soruları ise vatandaşların gündeminde yer aldı. İşte bu önemli gökyüzü olayına dair detaylar...

Ay Tutulması Tarihi Ve Saati 2026 | Kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi?
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2026 Kanlı Ay Tutulması ile Ay, Dünya'nın tam gölge konisine girerek kızıl bir renge bürünecek. Böylece Ağustos ayının son günlerinde gökyüzü görsel bir şölene ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. NASA ve rasathane verileriyle Ay Tutulması tarih, saat, konum ve gözlem verileri açıklandı.

2026 KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

2026 yılının ikinci Ay tutulması, 28 Ağustos Cuma günü sabahın erken saatlerinde gerçekleşecek. Türkiye saatiyle tutulmanın başlangıç aşaması olan yarı gölgeli evre 04.23'te başlayacak.

Görsel olarak belirginleştiği ve Ay'ın Dünya'nın karanlık tam gölge konisine girmeye başladığı parçalı evre ise 06.12 itibarıyla izlenebilecek. Tutulmanın tepe noktası (maksimum evresi) 06.28'de yaşanacak ve bu anda uydumuzun %96'lık devasa bir kısmı gölgede kalacak. Süreç, saat 10.01'de yarı gölgenin tamamen dağılmasıyla sona erecek.

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AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

28 Ağustos 2026 tutulması Türkiye'den izlenebilecek, ancak gözlem kalitesi bulunulan coğrafi konuma ve Ay'ın batış saatine doğrudan bağlı olacak. Tutulmanın maksimum anı sabaha karşı gün doğumuyla çakıştığı için ülkemizin batı bölgeleri çok daha avantajlı durumda yer alıyor.

KANLI AY NEDEN KIZIL GÖRÜNÜR?

Halk arasında "Kanlı Ay" olarak adlandırılan bu olayın arkasında Rayleigh saçılması atmosferik fiziği yer almaktadır. Tutulma sırasında Güneş ışınları Dünya atmosferinden geçerken mavi ve yeşil dalga boyları saçılır. Yalnızca daha uzun dalga boyuna sahip olan kırmızı ve turuncu ışıklar kırılarak bükülür ve Ay'ın yüzeyine yansır. Bu kırılma, uydumuzun bakır-kırmızı renk almasına neden olur.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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Ay Tutulması Tarihi Ve Saati 2026 | Kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi?
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