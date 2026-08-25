Ay Tutulması Tarihi Ve Saati 2026 | Kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi?

KANLI AY NEDEN KIZIL GÖRÜNÜR?

Halk arasında "Kanlı Ay" olarak adlandırılan bu olayın arkasında Rayleigh saçılması atmosferik fiziği yer almaktadır. Tutulma sırasında Güneş ışınları Dünya atmosferinden geçerken mavi ve yeşil dalga boyları saçılır. Yalnızca daha uzun dalga boyuna sahip olan kırmızı ve turuncu ışıklar kırılarak bükülür ve Ay'ın yüzeyine yansır. Bu kırılma, uydumuzun bakır-kırmızı renk almasına neden olur.

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