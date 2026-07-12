Ayasofya Camii’ne ‘Gençlik Yürüyüşü’

AK Parti
İstanbul İl Gençlik Kolları Teşkilatı, Beyazıt Camii'nden Ayasofya'ya yürüyüş gerçekleştirdi. 'Bir Gençlik Yürüyüşü'ne; Genel Merkez Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, İl Başkanı Abdullah Özdemir
ve İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce'nin yanısıra binlerce genç katıldı. Akşam namazını Beyazıt Camii'nde kılan binlerce genç, kortej eşliğinde Ayasofya Camii
'ne yürüdü. Yürüyüşte; 'Zincirler kırıldı Ayasofya açıldı' ve 'Recep Tayyip Erdoğan
' sloganlarıyla birlikte tekbir sesleri yükseldi. Binlerce gencin katıldığı yürüyüş, Sultanahmet Meydanı'nda yapılan basın açıklamasıyla sona erdi.