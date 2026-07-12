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Giriş Tarihi: 12.07.2026

Ayasofya Camii’ne ‘Gençlik Yürüyüşü’

Semih KARA Semih KARA
Ayasofya Camii’ne ‘Gençlik Yürüyüşü’
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AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Teşkilatı, Beyazıt Camii'nden Ayasofya'ya yürüyüş gerçekleştirdi. 'Bir Gençlik Yürüyüşü'ne; Genel Merkez Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, İl Başkanı Abdullah Özdemir ve İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce'nin yanısıra binlerce genç katıldı. Akşam namazını Beyazıt Camii'nde kılan binlerce genç, kortej eşliğinde Ayasofya Camii'ne yürüdü. Yürüyüşte; 'Zincirler kırıldı Ayasofya açıldı' ve 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganlarıyla birlikte tekbir sesleri yükseldi. Binlerce gencin katıldığı yürüyüş, Sultanahmet Meydanı'nda yapılan basın açıklamasıyla sona erdi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#RECEP TAYYİP ERDOĞAN #AYASOFYA CAMİİ #ABDULLAH ÖZDEMİR #AK PARTİ

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Ayasofya Camii’ne ‘Gençlik Yürüyüşü’
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