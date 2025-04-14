Ayasofya’da tarihi restorasyon

1486 yıllık geçmişiyle dünyanın ayakta kalmış en eski yapılarından biri olan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin ana kubbesinde, tarihinin en kapsamlı güçlendirme ve restorasyon süreci başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İbadet sürecek, tarih korunacak" vurgusuyla hem ibadetin aksamadan devam edeceğini hem de yapının özgün değerlerinin titizlikle korunacağını belirtti.

'GELECEĞE TAŞIYORUZ'

Ersoy, "Tarihe sahip çıkıyoruz, Ayasofya'yı geleceğe taşıyoruz" diyerek şu paylaşımda bulundu: "1486 yıllık Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde, ibadete ara vermeden restorasyon ve güçlendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmaların bir kısmını tamamladık, kalan bölümleri ise dikkatle yürütüyoruz. Bu süreçte, ana kubbe de tarihinin en geniş ve en kapsamlı restorasyon sürecine alınıyor. Kubbe depreme karşı daha dayanıklı hale getirilecek, yapının özgün hali titizlikle korunacak. Kubbenin iç yüzeyindeki mozaiklere zarar gelmemesi için çalışmalar dış yüzeyden yürütülecek. Kurşun kaplamalar sökülerek onarılacak veya yenilenecek. Hava koşullarından etkilenmemesi ve mozaiklerin korunması amacıyla kubbe geçici olarak çelik konstrüksiyon ve özel branda ile kapatılacak. İbadet ve restorasyon çalışmalarının eşzamanlı devam etmesi için 43.5 metre yüksekliğinde 4 ana kolon üzerine çelik platform kurulacak."



'ANA KUBBEYE DIŞ YÜZEYDEN MÜDAHALE EDİLECEK'

10 Temmuz 2020'de resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii'nin korunması için restorasyon projesi hazırlandı. Külliyedeki tüm yapılar üç boyutlu olarak belgelenerek dijital ortama aktarıldı ve Ayasofya'nın dijital ikizi oluşturuldu. Bu kapsamda külliye içindeki türbeler ve sıbyan mektebi ve muvakkithanenin restorasyonu yapıldı. Ana kubbe ve yarım kubbelerde güçlendirme ihtiyacı belirlendi. Mozaik kaplı iç yüzeyin zarar görmemesi için müdahale dış yüzeyden yapılacak. Çalışmanın yürütülebilmesi için Ayasofya'nın doğu yönünde 41 metre yüksekliğinde ve 60 metre bom uzunluğunda kule vinç kurulacak.