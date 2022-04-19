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Giriş Tarihi: 19.4.2022 11:36

Ayasofya’dan şoke eden görüntü! İmparatorluk Kapısı'nı kırdılar

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Ayasofya’dan şoke eden görüntü! İmparatorluk Kapısı’nı kırdılar

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin tarihi İmparatorluk Kapısı’nın zarar gördüğü ortaya çıktı. Sanat Tarihi Derneği’ne gelen bir şikâyet sonrası sanat tarihçileri tarihi kapının olduğu alana giderek İmparatorluk Kapısı’nın zarar gördüğünü gösteren fotoğraf karesini çekip sosyal medyadan paylaştı. İşte o kare:

Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını Danıştay 10. Dairesi iptal ettikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nin ibadete açılacağına dair kararnameyi imzalamış, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 24 Temmuz 2020 tarihinde ibadete açılmıştı.

KAPI ZARAR GÖRDÜ!

Müzeden aslına döndürülerek cami olan Ayasofya Camii hakkındaki her gelişme de anbean takip ediliyor. Bu sefer Ayasofya Camii'nin tarihi İmparatorluk Kapısı'nın zarar gördüğü ortaya çıktı. Sanat Tarihi Derneği'ne gelen bir şikâyet sonrası sanat tarihçileri tarihi kapının olduğu alana giderek İmparatorluk Kapısı'nın zarar gördüğünü gösteren fotoğraf karesini çekti. Sosyal medyadan kapının kırıldığını gösteren fotoğraf karesini paylaşan Sanat Tarihi Derneği ayrıca bir açıklama yaparak şunları söyledi: "Gelen bir şikâyet fotoğrafı üzerine bu akşam (18.04.2022) saat 20.45 civarı Ayasofya Camii'nin, tarihi "İmparatorluk Kapısının" bu halde olduğunu tespit ettim ve fotoğrafladım."

KAMERA KAYDININ BULUNMADIĞI SÖYLENDİ!

Sanat Tarihi Derneği, yetkililere ulaşarak "Ayasofya'ya zarar vermenin kanunen suç olduğunu belirtip, tutanak tutularak kameralardan suçlunun tespit edilmesini talep ettim" dedikten sonra sorumlu kişiden kamera kayıtlarının olmadığını öğrendiğini ve kapının tamir edileceğinin söylendiğini ifade etti. Dernek, kapının kimin tarafından kırıldığının tespiti ve sorumlularla alakalı olarak suç duyurunda bulunmaya hazırlanıyor.

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Ayasofya’dan şoke eden görüntü! İmparatorluk Kapısı'nı kırdılar
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