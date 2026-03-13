Ayasofya’nın hattatı Kazasker Mustafa İzzet Efendi’ye büyük vefa

"AYASOFYA HATTATI" OLARAK ANILIYOR

Mustafa İzzet Efendi'nin hat sanatındaki yerinin ayrı bir önem taşıdığını dile getiren Ersoy, sanatkarın sülüs, nesih, celi sülüs ve celi talik gibi yazı türlerinde büyük bir ustalık sergilediğini söyledi. Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki büyük hat levhalarının onun eseri olduğunu hatırlatan Ersoy, bu nedenle sanatkarın günümüzde "Ayasofya Hattatı" olarak anıldığını ifade etti.

Ersoy ayrıca Ayasofya'daki kubbe yazısı başta olmak üzere birçok yapının kitabesinde imzasının bulunduğunu, 11'den fazla Mushaf-ı Şerif yazdığını ve bazı ilmi eserlerin hattatlığını üstlendiğini belirtti. Mustafa İzzet Efendi'nin 200'den fazla hilye yazdığını ve büyük boy hilye-i şerif yazma geleneğini başlattığını da kaydeden Ersoy, 1866'dan itibaren harf inkılabına kadar Osmanlı matbaacılığında kullanılan kalıpların da onun nesih hattıyla yazdığı harflerden oluşturulduğunu söyledi.