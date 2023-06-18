Ayazağa’da 14 yıllık tapu sorunu çözüldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin Haziran ayı oturumunda, Sarıyer Ayazağa'da 14 yıldır çözüm bekleyen ve 63 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşümün önünü açacak karar kabul edildi. İmar planları tamamlanan mahalledeki 85 adet parselin üzerinde hak sahibi olan vatandaşlara satışın yapılmasına, İBB'ye ait olan 23 bin metrekarelik parsel için ise hasılat paylaşımı veya kat karşılığı sözleşme yapılmasına karar verildi. Konuya ilişkin mecliste açıklama yapan Hukuk Komisyonu Başkanı AK Partili Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, "Öncelikle vatandaşlarımızın yapılarının bulunduğu, binalarının bulunduğu, parsellerin satışı sağlansın, tapularını alabilsinler istiyoruz" dedi.