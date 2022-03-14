Aybar gitti güneş geldi

İstanbul son yılların en yoğun kar yağışının ardından güneşin kendini hissettirmesi ile vatandaşlar soluğu Taksim ve istiklal Caddesinde aldılar.

Aybar ismiyle adlandırılan kar fırtınası İstanbul'u etkisi altına alarak hayatı olumsuz yönde etkilemesi sonrasında yoğun kar yağışı nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar havaların ısınması ve güneşin yüzünü göstermesi ile birlikte kendilerini Taksim ve istiklal Caddesine attılar.

Yoğun Aybar kar fırtınası sonrası kar yağışının etkisini kaybedip güneşin yüzünü gösteren güneşle birlikte sıcaklık yükseldi.

Kar yağışı ile beyaza bürünen sokaklar güneşle birlikte erimeye başladı.