Aybars ve ailesinden mutluluk pozu

Antalya'da yaşayan Serap ve Barış Karadağ çiftinin henüz 3 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konulan 26 aylık çocukları Aybars'ın için başlatılan yardım kampanyası tamamlandı. Daha önce 3 kez kalp krizi geçirip, koronavirüse yakalanan ve ölümle burun buruna gelen Aybars'ın tedavisi için gereken 1 milyon 849 bin dolar toplandı. Türkiye'de vize işlemlerini tamamlayan aile, hiç vakit kaybetmeden Aybars'ın tedavisi için Amerika'ya gitti. Tedavinin yapılacağı hastane önünde poz veren ailenin mutluluğu yüzlerine yansıdı. Duygu dolu anlar yaşayan ve bu süreçte kendilerine yardım eden gönüllülere seslenen Karadağ çifti, "Uzun zamandır hayalini kurduğumuz yerdeyiz. Çok sabırsızlanıyoruz, çok heyecanlıyız. Bugüne kadar bize yardım için koşan ellerinizin bugünden sonra bize dua için açılmasını istiyoruz. Bizim için çabalayan emek veren herkese minnettarız. Yolumuz çok uzundu, çok engebeliydi. Üstümüzde boyumuzdan büyük yükler varken tek başımıza başaramazdık. Gülüşlerimizin solmasına izin vermediniz. Ellerimizi sımsıkı tuttunuz ve biz sonunda başardık diyeceğiz. Geride kalan yavrularımızı da unutmayacağız" ifadelerini kulllandı.