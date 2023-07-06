Haberler Yaşam Haberleri Aybars ve ailesinden mutluluk pozu
Giriş Tarihi: 7.7.2023

Aybars ve ailesinden mutluluk pozu

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Aybars ve ailesinden mutluluk pozu
Antalya'da yaşayan Serap ve Barış Karadağ çiftinin henüz 3 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konulan 26 aylık çocukları Aybars'ın için başlatılan yardım kampanyası tamamlandı. Daha önce 3 kez kalp krizi geçirip, koronavirüse yakalanan ve ölümle burun buruna gelen Aybars'ın tedavisi için gereken 1 milyon 849 bin dolar toplandı. Türkiye'de vize işlemlerini tamamlayan aile, hiç vakit kaybetmeden Aybars'ın tedavisi için Amerika'ya gitti. Tedavinin yapılacağı hastane önünde poz veren ailenin mutluluğu yüzlerine yansıdı. Duygu dolu anlar yaşayan ve bu süreçte kendilerine yardım eden gönüllülere seslenen Karadağ çifti, "Uzun zamandır hayalini kurduğumuz yerdeyiz. Çok sabırsızlanıyoruz, çok heyecanlıyız. Bugüne kadar bize yardım için koşan ellerinizin bugünden sonra bize dua için açılmasını istiyoruz. Bizim için çabalayan emek veren herkese minnettarız. Yolumuz çok uzundu, çok engebeliydi. Üstümüzde boyumuzdan büyük yükler varken tek başımıza başaramazdık. Gülüşlerimizin solmasına izin vermediniz. Ellerimizi sımsıkı tuttunuz ve biz sonunda başardık diyeceğiz. Geride kalan yavrularımızı da unutmayacağız" ifadelerini kulllandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

"Kılıçdaroğlu inmeli" diyen Tanju Özcan: Yürüyüş öncesi İmamoğlu ile görüştüm
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert tepki! "Yerel seçimlerde bu kötü gidişe son vereceğiz!"
Bursa’da lüks otomobilde vahşet! Seyir halindeyken arkadaşı tarafından canice katledildi
SON DAKİKA | Ticaret Bakanlığından 2. el araç satışlarıyla ilgili önemli uyarı: Para cezası uygulanacak
Twitter'dan Threads nedeniyle Meta'ya dava tehdidi!
Bloklamışlar
Yeni Zigana Tüneli videosuyla binlerce beğeni almıştı! "Girdik bir deliğe, kardeşim git git bitmiyor"
Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler, Madrid'e geldi
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
Aybars ve ailesinden mutluluk pozu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA