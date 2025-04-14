Aybüke’nin bileği bükülmüyor

Ardahanlı sporcu Aybüke Yıldız, Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Genç Kızlar 80 kilo kategorisinde tüm rakiplerini mağlup ederek şampiyon oldu ve Romanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Yıldız'ın antrenörü ve aynı zamanda babası olan Gürbüz Yıldız, "Kızımın Türk bayrağımızı Avrupa'da da gururla dalgalandırması en büyük dileğim.

Aybüke, yalnızca bir sporcu değil; aynı zamanda Ardahan gençliği için ilham kaynağıdır. Onunla gurur duyuyorum. Avrupa Şampiyonası'nda da aynı azim ve başarıyı göstereceğine inanıyorum" dedi. Ardahanlıların gururu haline gelen Aybüke Yıldız, disiplinli çalışması ve azmiyle yalnızca şampiyonluk kazanmakla kalmadı; aynı zamanda bölgedeki genç kızlara rol model haline geldi.