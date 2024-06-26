Ayçiçeğinin ‘stresine’ bayram öncesi yağışlar iyi geldi

Edirne'de aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle "strese giren" geç ekim ayçiçeğine bayram öncesi yağışlar can suyu oldu.Önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de geç ekilen arazilerin bir bölümünde bitkilerde "stresin" yol açtığı hastalıklar görülmeye başlandı. Bazı tarlalarda ayçiçekleri gelişemezken bazılarında da yaprakları sararmaya başladı. Bayram öncesi yağışlarla can suyuna kavuşan ve stresi atan ayçiçeği, çiçeklenmenin ardından gelişme döneminde de yağış bekliyor.Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, "Ayçiçeğinde esas verim anlamında önemli olan dönemler şu an içinde bulunduğumuz çiçeklenme dönemi. Şimdi aslında çok kritik bir periyottaydık. Gerçekten çok stresteydi ayçiçeği, bayram öncesi olan yağışlar bunu bir ölçüde giderdi. Bir can suyu ve can simidi oldu. Sıcaklarla beraber gelişmesini hızlandırdı. Ama önemli tehlike şu anki havalar, çok sıcak ve yağış olmuyor. Geç ekimler için daha fazla stres yaşama durumu var" dedi.