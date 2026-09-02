Aydın açıklarında 22 göçmen yakalandı

Aydın
'ın Didim ilçesi açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı. Didim açıklarında 30 Ağustos saat 05.00 sıralarında Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-483) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibi (TCSG- 909), lastik bottaki 2'si çocuk 22 düzensiz göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) gönderildi. DHA
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Mete Efendioğlu - Editör