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Giriş Tarihi: 2.09.2026

Aydın açıklarında 22 göçmen yakalandı

Aydın açıklarında 22 göçmen yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı. Didim açıklarında 30 Ağustos saat 05.00 sıralarında Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-483) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibi (TCSG- 909), lastik bottaki 2'si çocuk 22 düzensiz göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) gönderildi. DHA
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#AYDIN

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Aydın açıklarında 22 göçmen yakalandı
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