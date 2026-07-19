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Giriş Tarihi: 19.07.2026

Aydın açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde 38 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, önceki gün Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Didim İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ve görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-87) tarafından hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 38 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi müşterek olarak yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Aydın açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı
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