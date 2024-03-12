Aydın Ayaydın, “Kıyıların yağmalanmasına izin vermeyeceğiz”

Cumhur İttifakının AK Partili Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, 31 Mart'ta yapılacak Yerel Seçimleri dolayısıyla saha çalışmalarına devam ediyor. Muğla'yı karış karış gezerek vatandaşlarla bir araya geliyor. Sorunları yerinde tespit eden Ayaydın, vatandaşın dertlerine ortak oluyor. Ayaydın, çalışmaları kapsamında Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Toplantı Salonu'nda Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (BESİAD) düzenlediği buluşma etkinliğine, Bodrum Belediye Başkan Adayımız sevgili kardeşim Mehmet Tosun'la birlikte katıldı.

İş insanlarının merak ettiği soruları yanıtlayan Ayaydın, susuzluk problemini nasıl çözeceğini anlattı. Ayaydın, "Kıyıların yağmalanmasına izin vermeyeceğimizi vurguladık. İş insanlarına her türlü kolaylığı, yasalar çerçevesinde sunacağımızı onların yanında olacağımızı söyledik. Bodrum'un en büyük çilesi trafik sorununa yönelik çözüm planlarımızı paylaştık. Özetle projelerimizi konuşturduk. Seküler hayat biçimi ile ilgili gelen soruya da açık yüreklilikle yanıt verdik. Espriyle karışık yıllar öncesindeki tek rakılı dönemden şimdi onlarca rakı markasının olduğu döneme geçtiğimizi hatırlatıp kimsenin hayatı yaşama şekline karışmamızın söz konusu dahi olmadığını vurguladık" dedi.

DENİZCİLERİN DERTLERİNE ORTAK OLACAĞIM

Bodrum Kumbahçe'de esnafıyla ve bölgede yaşayan vatandaşlarla buluşarak projelerini anlatan Ayaydın, "Bodrum denince ilk olarak akla tabii ki susuzluk, bozuk yollar ve trafik çilesi geliyor. 5 yıl bitmeden tüm bu altyapı ve üstyapı sorunlarını emin olun çözmüş olacağım. Fethiye ve Marmaris körfezleri gibi Bodrum'un da denizinin daha fazla kirlenmemesi için her türlü önlemi alacağım. Çünkü burada da alarm zilleri çalıyor. Limandaki bağlama ücretlerinin pahalılığından şikayetler geldi. Hesap kitap yapıp denizcilerimize nasıl destek olacağımıza bakacağız. Bodrumlu denizden geçiniyor. Onların ekmeğine göz dikmemek lazım. Zaten limanı da İçmeler bölgesine taşıyacağız. Orada mevcut limanın 4 katı kapasite olacak. O tekneler mevcut yerden kalkınca sahilde yürüyüş yapanlar da denize kavuşacaklar" ifadelerini kullandı.