Aydın Doğan’ın şirketine ait otel için imar soruşturması

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iş insanı Aydın Doğan'ın şirketlerinden Marlin Otelcilik ve Turizm A.Ş. tarafından işletilen Marina Vista Otel'deki inşaat çalışmaları adli soruşturmaya konu oldu.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı İmar Suçları Soruşturma Bürosunca yürütüldüğü belirtilen soruşturmanın, Eskiçeşme Mahallesi 816 ada 11 parseldeki yapıların "güçlendirme esaslı tadilat ruhsatı" kapsamında yıkılarak yeniden inşa edildiği iddiasıyla yapılan şikâyet üzerine başlatıldığı öğrenildi.

ALTI AYRI TADİLAT RUHSATI

Bodrum Belediyesinin savcılığa gönderdiği belirtilen yazıda, söz konusu parsel için 31 Ekim 2025 tarihinde altı ayrı güçlendirme esaslı tadilat ruhsatı düzenlendiği bildirildi.

Ruhsatların 2025/457, 2025/458, 2025/459, 2025/460, 2025/461 ve 2025/462 numaralarını taşıdığı kaydedildi. Soruşturma dosyasına giren şikâyet dilekçesinde ise mevcut yapıların tadilat sınırları aşılarak yıkıldığı ve yerlerine yeni yapılar inşa edildiği öne sürüldü. Belediye görevlilerinin çalışmaları durdurmadığı ve yapı tatil tutanağı düzenlemediği de iddialar arasında yer aldı.

BELEDİYE GÖREVLİLERİ İÇİN ÖN İNCELEME

Bodrum Kaymakamlığının 15 Haziran 2026 tarihli olduğu belirtilen yazısına göre savcılık, belediye görevlileri hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında ön inceleme yapılmasını istedi.

Kaymakamlık, şikâyet konusunun teknik bilgi ve uzmanlık gerektirdiğini belirterek ön incelemenin Muğla Valiliğince yürütülmesinin daha uygun olacağı yönünde görüş bildirdi.

ŞİRKET KAYITLARI SAVCILIK DOSYASINDA

Bodrum Ticaret Sicili Müdürlüğünün de savcılığın talebi üzerine Marlin Otelcilik ve Turizm A.Ş. Bodrum Marina Vista Şubesine ilişkin kayıtları soruşturma dosyasına gönderdiği belirtildi. Resmî yazışmalarda 2026/10157 ve 2026/10159 numaralı soruşturma kayıtlarının yer aldığı aktarıldı.

KORUMA KURULU KARARI DAYANAK GÖSTERİLDİ

Bodrum Belediyesi, savcılığa ilettiği belirtilen yazıda Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 12 Eylül 2025 tarihli ve 18528 sayılı kararını ruhsat işlemlerine dayanak gösterdi.

Kurulun güçlendirme esaslı mimari tadilat projesini uygun bulduğu; zemine müdahale içeren çalışmaların Müze Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü ile proje müellifinin denetiminde gerçekleştirilmesine karar verdiği bildirildi.

ŞİRKET İDDİALARI REDDETTİ

Marlin Otelcilik tarafından yapılan açıklamada, Marina Vista Otel'deki çalışmaların deprem ve yangın risklerine karşı hazırlanan güçlendirme esaslı tadilat projesi kapsamında yürütüldüğü belirtildi. Şirket, gerekli izinlerin ilgili kamu kurumlarından usulüne uygun şekilde alındığını, çalışmaların mevzuata ve onay süreçlerine uygun olarak sürdürüldüğünü savunarak ruhsatsız veya kaçak yapılaşma iddialarını reddetti.

TCK'NIN 184'ÜNCÜ MADDESİ NE DİYOR?

Türk Ceza Kanunu'nun 184'üncü maddesinde, yapı ruhsatı alınmadan veya ruhsata aykırı bina yapılması "imar kirliliğine neden olma" suçu kapsamında düzenleniyor. Oteldeki uygulamaların ruhsata ve onaylı projeye uygun olup olmadığı, teknik incelemeler ile adli soruşturmanın sonucunda netlik kazanacak.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör