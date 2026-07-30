Aydıncık yangınında, tedbir amaçlı 80 hane tahliye edildi; havadan ve karadan çalışmalar sürüyor

Mersin'in Aydıncık ilçesi Karatepe mevkiinde ormanlık alanda sabah erken saatlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle tedbir amaçlı 80 hane tahliye edilirken, 50 vatandaş güvenli bölgelere nakledildi. Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 115 araç ve 325 personelle müdahale edilirken, D-400 kara yolu yeniden ulaşıma açıldı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Olay yerine ulaşan ekipler, yangının yayılmasını önlemek ve yerleşim yerleri ile seralara sirayet etmemesi için havadan ve karadan alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösteriyor.