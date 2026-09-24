Haberler Yaşam Haberleri Aydın’da acı kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı: Kahreden son anları kamerada!
Giriş Tarihi: 24.09.2026 15:28

Aydın’da acı kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı: Kahreden son anları kamerada!

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Gonca Sara (40), yaşamını yitirdi. Kahreden anlar, şehir içi yolcu otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

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DHA Yaşam
Aydın’da acı kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı: Kahreden son anları kamerada!
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Kaza, saat 12.00 sıralarında Efeler ilçesi İzmir Bulvarı'nda meydana geldi. Ferhat Taş'ın kullandığı 34 KEA 426 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Gonca Sara'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralanan Sara, ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sara, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAHREDEN KAZA KAMERADA

Şehir içi yolcu otobüsünün araç içi kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#AYDIN #EFELER #KAZA

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Aydın’da acı kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı: Kahreden son anları kamerada!
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