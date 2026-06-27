Haberler Yaşam Haberleri Aydın’da akılalmaz hırsızlık! Kapı kilidini kırıp ne varsa çaldılar: Çocukların pişkin tavırları kameraya böyle yansıdı!
Giriş Tarihi: 27.06.2026 09:02

Aydın’da akılalmaz hırsızlık! Kapı kilidini kırıp ne varsa çaldılar: Çocukların pişkin tavırları kameraya böyle yansıdı!

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi. 2 çocuk motosikletle markete yanaşıp kilidi kırarak içeri girdi. Yanlarında getirdikleri çantaya ne varsa dolduran çocukların rahat tavırları pes dedirtti. Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken görüntülerde şüphelilerin pahalı ürünleri bulduklarında ‘çak’ yapmaları dikkat çekti. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Aydın’da akılalmaz hırsızlık! Kapı kilidini kırıp ne varsa çaldılar: Çocukların pişkin tavırları kameraya böyle yansıdı!
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Olay, saat 03.00 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi, Yılancı Burnu Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. Motosikletle Recep A.'ya ait marketin arka tarafına yanaşan kimliği belirsiz iki çocuk, kapı kilidini açıp, içeri girdi.

RAFLARDAKİ HER ŞEYİ ÇANTAYA DOLDURDULAR

Raflarda bulunan içecek, sigara ve çeşitli gıda ürünlerini yanlarında getirdikleri çantaya dolduran iki şüpheli, daha sonra dışarı çıkıp, geldikleri motosiklet ile olay yerinden uzaklaştı.

HIRSIZLARIN PİŞKİN TAVIRLARI ANBEAN KAMERADA

Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kamera görüntülerinde şüphelilerin pahalı ürünleri bulduklarında 'çak' yapmaları dikkat çekti. Sabah iş yerine gelen market sahibi Recep A., arka kapının açık olduğunu fark edince durumu polise bildirdi. Markette inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KUŞADASI #AYDIN #HIRSIZLIK

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Aydın’da akılalmaz hırsızlık! Kapı kilidini kırıp ne varsa çaldılar: Çocukların pişkin tavırları kameraya böyle yansıdı!
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