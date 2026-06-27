Aydın’da akılalmaz hırsızlık! Kapı kilidini kırıp ne varsa çaldılar: Çocukların pişkin tavırları kameraya böyle yansıdı!

RAFLARDAKİ HER ŞEYİ ÇANTAYA DOLDURDULAR

Raflarda bulunan içecek, sigara ve çeşitli gıda ürünlerini yanlarında getirdikleri çantaya dolduran iki şüpheli, daha sonra dışarı çıkıp, geldikleri motosiklet ile olay yerinden uzaklaştı.