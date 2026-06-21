Aydın’da akılalmaz olay! Komşular kötü kokuyu ihbar etti: Öldü sanılıyordu tatilde çıktı!

KAPI AÇILACAKKEN KADININ TATİLDE OLDUĞU ANLAŞILDI

İtfaiye ekipleri tarafından müdahalede bulunularak daire kapısı açılmak üzereyken polis ekiplerinin telefonla ulaştığı Z.T.'nin tatilde olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu ortaya çıktı. Ekipler herhangi bir müdahalede bulunmadan olay yerinden ayrılırken, konunun sorunsuz şekilde sonuçlanması apartman sakinlerini sevindirdi.

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