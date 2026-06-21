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Giriş Tarihi: 21.06.2026 11:52

Aydın’da akılalmaz olay! Komşular kötü kokuyu ihbar etti: Öldü sanılıyordu tatilde çıktı!

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Yaklaşık 10 gündür kendisinden haber alınamayan ve evinden kötü kokular geldiği öne sürülen kadın için ekipler seferber oldu. Öldüğü düşünülen kadının daire kapısının kırılmasına dakikalar kala telefonla kendisine ulaşılırken tatilde olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Aydın’da akılalmaz olay! Komşular kötü kokuyu ihbar etti: Öldü sanılıyordu tatilde çıktı!
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Olay, Güzelhisar Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki bir apartmanda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda yaşayan Z.T.'yi yaklaşık 10 gündür göremeyen komşuları evden geldiğini düşündükleri kötü kokular nedeniyle endişelendi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri gerekli işlemlerin ardından daire kapısını açmak için ekipmanları hazır beklerken, polis ekipleri ise ev sahibine ulaşabilmek için yoğun çaba sarf etti.

KAPI AÇILACAKKEN KADININ TATİLDE OLDUĞU ANLAŞILDI

İtfaiye ekipleri tarafından müdahalede bulunularak daire kapısı açılmak üzereyken polis ekiplerinin telefonla ulaştığı Z.T.'nin tatilde olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu ortaya çıktı. Ekipler herhangi bir müdahalede bulunmadan olay yerinden ayrılırken, konunun sorunsuz şekilde sonuçlanması apartman sakinlerini sevindirdi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#AYDIN #EFELER

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Aydın’da akılalmaz olay! Komşular kötü kokuyu ihbar etti: Öldü sanılıyordu tatilde çıktı!
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