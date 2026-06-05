Aydın’da akılalmaz tuzak: Sanal medyadan tanıştığı kadın kabusu yaşattı!

Olay, 2 Haziran'da saat 03.00 sıralarında İncirliova ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Denizli'de yaşayan Murat K. ile Melisa S., bir süre önce sanal medyada tanıştı. Murat K., Melisa S.'nin daveti ile Aydın'daki bir eve geldi. Murat K., uyuşturucu partisi de yapılan evdeki Melisa S. ve 7 kişiyle bir süre vakit geçirdi. Daha sonra Murat K., 8 kişi tarafından darbedilip, cep telefonu, cüzdanı ve araç anahtarı gasbedildi.