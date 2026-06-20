Aydın’da apartmanı saran kötü kokunun sebebi ceset çıktı!

1 HAFTADIR HABER ALINAMIYORDU

Kötü kokunun yayılması sebebiyle maske ile eve giren ekipler, evde cesetle karşılaştı. Yapılan incelemede şahsın, kendisinden bir haftadır haber alınamayan Şırzat Kızılay (63) olduğu tespit edildi.