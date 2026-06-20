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Giriş Tarihi: 20.06.2026 15:11

Aydın'da apartmanı saran kötü kokunun sebebi ceset çıktı!

Aydın'ın Efeler ilçesinde apartmandan yayılan kötü koku üzerine eve giren ekipler, yaklaşık bir haftadır haber alınamayan 63 yaşındaki Şırzat Kızılay'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

İHA Yaşam
Aydın’da apartmanı saran kötü kokunun sebebi ceset çıktı!
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Olay, Efeler ilçesi Cuma Mahallesi 210 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanı saran kötü koku sebebiyle, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, itfaiyenin yardımıyla kokunun geldiği daireye girdi.

1 HAFTADIR HABER ALINAMIYORDU

Kötü kokunun yayılması sebebiyle maske ile eve giren ekipler, evde cesetle karşılaştı. Yapılan incelemede şahsın, kendisinden bir haftadır haber alınamayan Şırzat Kızılay (63) olduğu tespit edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kötü koku mahalleyi sararken, Kızılay'ın cansız bedeni, olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#EFELER

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Aydın'da apartmanı saran kötü kokunun sebebi ceset çıktı!
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