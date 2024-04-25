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Giriş Tarihi: 25.4.2024 16:37

Aydın'da araç şarampole yuvarlandı: Ayşe öldü, eşi ve kızı yaralı...

Çine ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada Ayşe Cihan Harman (29), yaşamını yitirdi, sürücü eşi ve 1 yaşındaki kızı yaralandı.

DHA
Aydın’da araç şarampole yuvarlandı: Ayşe öldü, eşi ve kızı yaralı...

Kaza, saat 12.00 sıralarında Aydın-Muğla kara yolu Söğütçük mevkisinde meydana geldi. Hayrettin Harman (29) yönetimindeki 48 ALS 987 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, Ziraat Mühendisi Ayşe Cihan Harman hayatını kaybetti, eşi Hayrettin Harman ile 1 yaşındaki kızı D.H. yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Ayşe Cihan Harman'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Aydın'da araç şarampole yuvarlandı: Ayşe öldü, eşi ve kızı yaralı...
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