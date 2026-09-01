Aydın’da buzdolabı yüklü kamyonet yandı

Yangını fark eden Arpadere Mahallesi Muhtarı Süleyman Kırlıoğlu ve mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çarı Merkezi'ne bildirdi. Ancak, mahallenin ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta olması nedeniyle itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşmasının zaman alması üzerine mahalleliler, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. Mahalle sakinleri, kazma, kürek ve hortumlarla alevlerin üzerine giderek yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemeye çalıştı. Vatandaşların yoğun çabası sonucunda yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.