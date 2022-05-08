Aydın’da can pazarı! Ortalık savaş alanına döndü: Çok sayıda yaralı...

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu Köşk ilçesi Ovaköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın istikametinde seyir halinde olan 38 UF 345 plakalı otomobilin sürücüsü E.G. henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride uçtu.