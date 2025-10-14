Aydın’da ’Çevre koruma’ mesaisi: Kameralara yakalandı!

Balıkköy Mahallesi'nde çevreye moloz döken bir kişi, güvenlik kameralarına yakalandı. Ekiplerin takibi sonucu kimliği tespit edilen şahsa, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. Mahallede daha önce sık sık moloz dökme vakalarının yaşandığı alan, çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla güvenlik kameralarıyla izlenmeye başlanmış ve uyarı tabelaları yerleştirilmişti. Yetkililer, çevreyi kirleten hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, denetimlerin aralıksız süreceğini söyledi.