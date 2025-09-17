Aydın’da CHP’liler kente yapılacak yatırımları ret oylarıyla engelledi!

KENT İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYAN PROJELER

Özlem Çerçioğlu, kente kazandırmak için meclis gündemine taşıdığı projeler Aydın için hayati önem taşıyor. Aydın yeni Dörtyol kavşağının katlı kavşak haline getirilmesi, Aydın Şehir Hastanesi'ne bağlantı yolları, Efeler'e yapılacak yeni çevre yolu, Buharkent Belediyesi ile ortaklaşa jeotermal ısıtmalı bir sera bölgesi kurulması ve bu sayede istihdam yaratılması, köyleride ve ilçe merkezlerinde ilave yapılacak muhtelif yol İmalatları için finansman sağlanması gibi konular yer alıyor.