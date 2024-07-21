Aydın’da çıkan yangın üniversite kampüs alanına doğru ilerliyor

ilerleyen alevlerin önüne geçmek için ekiplerin mücadelesi devam ediyor.Yangın, merkez Aytepe'de saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Aytepe yakınlarındaki kuru otların tutuşması ile başlayan yangın kısa sürede her yeri sardı. Yangını söndürmek için tüm ekipler seferber olurken, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin mücadelesi devam ediyor. Havadan ve karadan söndürme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyürken, bölgeye jandarma TOMA'ları da sevk edildi.