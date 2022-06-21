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Giriş Tarihi: 21.6.2022 18:03 Son Güncelleme: 21.6.2022 18:09

Aydın'da dehşet! Oğlunu öldürüp intihar etti

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Aydın’da dehşet! Oğlunu öldürüp intihar etti

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 50 yaşındaki Ümit Çaka, av tüfeğiyle 20 yaşındaki oğlu Orhan Çaka’yı öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, Esençay Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Silah sesleri duyan mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekibi, elinde tüfek bulunan Ümit Çaka (50) ile oğlu Orhan Çaka'yı (20) kanlar içerisinde hareketsiz halde yerde yatarken buldu.

Yapılan kontrolde baba ve oğulun hayatını kaybettiği tespit edildi. Ümit Çaka'nın dün (Pazartesi) gece sosyal medya hesabından veda mektubu paylaştığı ortaya çıktı. Çaka'nın boşanma aşamasındaki eşiyle yaşadığı sorunları anlattığı ve "Oğlumu yanımda götürüyorum, babası olarak günahı benim boynuma" şeklinde yazdığı görüldü. Cenazeler Karacasu Devlet Hastanesine götürüldü.

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Aydın'da dehşet! Oğlunu öldürüp intihar etti
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