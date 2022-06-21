Aydın’da dehşet! Oğlunu öldürüp intihar etti

Olay, Esençay Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Silah sesleri duyan mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekibi, elinde tüfek bulunan Ümit Çaka (50) ile oğlu Orhan Çaka'yı (20) kanlar içerisinde hareketsiz halde yerde yatarken buldu.
Yapılan kontrolde baba ve oğulun hayatını kaybettiği tespit edildi. Ümit Çaka'nın dün (Pazartesi) gece sosyal medya hesabından veda mektubu paylaştığı ortaya çıktı. Çaka'nın boşanma aşamasındaki eşiyle yaşadığı sorunları anlattığı ve "Oğlumu yanımda götürüyorum, babası olarak günahı benim boynuma" şeklinde yazdığı görüldü. Cenazeler Karacasu Devlet Hastanesine götürüldü.