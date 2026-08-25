Aydın’da düğün var, gelin yok! Damat ve yakınları gece boyunca eğlendi...

Almanya'da yaşayan Ali Akın ile kız arkadaşı, bir süre önce evlenmeye karar verdi. Çiftin yaklaşık bir yıl önce ilk kiraladığı düğün salonu ile sözleşme, yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle iptal edildi. İkinci kez evlilik kararı alan çift, Nazilli ilçesinde düğün salonu kiraladı. Çift, nikaha bir gün kala yine ayrılık kararı aldı. Evlilikten vazgeçme kararında, altın ve maddi konularla ilgili talepler ile daha önce yaşanan bazı sorunların yeniden gündeme gelmesinin etkili olduğunu belirten Ali Akın, "Düğün için burada bir düğün salonu tuttuk. Maalesef olmadı. Bu benim tuttuğum ikinci düğün salonu. İlkinde de olmamıştı, ikincisinde de olmadı" dedi.