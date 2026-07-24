Haberler Yaşam Haberleri Aydın'da dünür aileler arasındaki silahlı kavga: Ölü sayısı 2'ye çıktı
Giriş Tarihi: 24.07.2026 14:26

Aydın'da dünür aileler arasındaki silahlı kavga: Ölü sayısı 2'ye çıktı

Aydın'ın Söke ilçesinde dünür ki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 6 kişiden Doğan Işık (29) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kavgada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

DHA Yaşam
Aydın’da dünür aileler arasındaki silahlı kavga: Ölü sayısı 2’ye çıktı
  • ABONE OL

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Işık ve Demirtaş aileleri arasında kız alıp verme meselesi ve aile içi geçimsizlik nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

7 KİŞİ YARALANDI

Taraflar pompalı tüfek ve tabancayla birbirlerine ateş açtı. Olayda 7 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tarafları ayırmaya çalışan yaralılardan Umut Çabaş (38), kurtarılamadı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Hastanedeki tedavisi süren yaralılardan Doğan Işık da bugün yaşamını yitirdi. Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Diğer 5 yaralının tedavisi sürerken, Demirtaş ailesinden 4 şüpheli, gözaltına alındı. Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SÖKE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Aydın'da dünür aileler arasındaki silahlı kavga: Ölü sayısı 2'ye çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA