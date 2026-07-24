Aydın’da dünür aileler arasındaki silahlı kavga: Ölü sayısı 2’ye çıktı

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Hastanedeki tedavisi süren yaralılardan Doğan Işık da bugün yaşamını yitirdi. Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Diğer 5 yaralının tedavisi sürerken, Demirtaş ailesinden 4 şüpheli, gözaltına alındı. Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

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