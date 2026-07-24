Aydın’da dünür aileler arasındaki silahlı kavga: Ölü sayısı 2’ye çıktı

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Işık ve Demirtaş aileleri arasında kız alıp verme meselesi ve aile içi geçimsizlik nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
7 KİŞİ YARALANDI
Taraflar pompalı tüfek ve tabancayla birbirlerine ateş açtı. Olayda 7 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tarafları ayırmaya çalışan yaralılardan Umut Çabaş (38), kurtarılamadı.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Hastanedeki tedavisi süren yaralılardan Doğan Işık da bugün yaşamını yitirdi. Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Diğer 5 yaralının tedavisi sürerken, Demirtaş ailesinden 4 şüpheli, gözaltına alındı. Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.