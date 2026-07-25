Aydın’da dünür kavgası 2 can almıştı: Aralarında damadın da bulunduğu 4 kişiye tutuklama!

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Işık ve Demirtaş aileleri arasında kız alıp verme meselesi ve aile içi geçimsizlik nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar pompalı tüfek ve tabancayla birbirine ateş açtı. Olayda 7 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tarafları ayırmaya çalışırken yaralanan Umut Çabaş (38), kurtarılamadı.