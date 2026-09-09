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Giriş Tarihi: 9.09.2026 13:06

Aydın'da eski ilçe başkanı evinde bulundu! Karnından vurulmuş bir halde...

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Yeniden Refah Partisi'nin eski ilçe başkanlarından iş insanı Atilla İnç, evinde silahla karnından vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olduğu belirlenen İnç, yoğun bakıma kaldırılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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DHA Yaşam
Aydın’da eski ilçe başkanı evinde bulundu! Karnından vurulmuş bir halde...
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Olay, önceki gece Nazilli'nin Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yeniden Refah Partisi'nin eski Nazilli İlçe Başkanı ve iş insanı Atilla İnç'in evinden silah sesi geldi. Komşuları ve yakınları, durumdan şüphelenerek eve girdi. İnç'i yerde kanlar içerisinde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karnından yaralanan İnç, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İnç'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Atilla İnç'in intihar girişiminde bulunduğu üzerinde duran polis ekipleri, olayla ilgili incelemeyi sürdürüyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#AYDIN

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Aydın'da eski ilçe başkanı evinde bulundu! Karnından vurulmuş bir halde...
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