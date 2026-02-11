Aydın’da feci kaza! Aşırı sürat ölüm getirdi

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bölgede güvenlik önlemi alırken, hayatını kaybeden sürücünün Tolgağan Çulhan olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.