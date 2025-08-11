Haberler Yaşam Haberleri Aydın'da feci kaza: Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı 3'ü ağır 14 kişi yaralandı!
Giriş Tarihi: 11.8.2025 18:27

Aydın'ın Germencik ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

N.Y. yönetimindeki 09 AIE 596 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Selatin Mahallesi'nde karşı yönden gelen M.T. idaresindeki 20 B 4619 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

KAZANIN ETKİSİYLE HAFİF TİCARİ ARAÇ YOLUN DIŞINA SAVRULDU

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, yol kenarındaki yağmur suyu kanalına çıkarak durabildi. Kazada sürücüler ile minibüsteki işçilerden 12'si yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adnan Menderes Üniversitesi'ne kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

