Haberler Yaşam Haberleri Aydın'da feci kaza: Refüjü aşıp başka bir otomobile çarptı! 1 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 28.01.2026 16:33

Aydın'ın Didim ilçesinde, refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil başka bir otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada Murat Üçüncü (28) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Feci kaza, dün gece saatlerinde Hisar Mahallesi İnönü Bulvarı'nda, meydana geldi. Murat Üçüncü'nün kontrolünü yitirdiği otomobil refüjü aşıp, karşı yönden gelen E.G. yönetimindeki otomobille çarpışıp devrildi. Kazada, Murat Üçüncü ile yanındaki Ö.B. ve diğer aracın sürücüsü E.G. yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Murat Üçüncü, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

