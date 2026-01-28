Aydın’da feci kaza: Refüjü aşıp başka bir otomobile çarptı! 1 ölü, 2 yaralı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Murat Üçüncü, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.