Aydın’da feci kaza: Refüjü aşıp başka bir otomobile çarptı! 1 ölü, 2 yaralı

Feci kaza, dün gece saatlerinde Hisar Mahallesi İnönü Bulvarı'nda, meydana geldi. Murat Üçüncü'nün kontrolünü yitirdiği otomobil refüjü aşıp, karşı yönden gelen E.G. yönetimindeki otomobille çarpışıp devrildi. Kazada, Murat Üçüncü ile yanındaki Ö.B. ve diğer aracın sürücüsü E.G. yaralandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Murat Üçüncü, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.