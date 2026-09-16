Aydın’da feci kaza! Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti!

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan üç kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışma ile araç içerisinden üç kişinin cansız bedenini çıkardı.