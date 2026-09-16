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Giriş Tarihi: 16.09.2026 09:00

Aydın’da feci kaza! Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti!

Aydın-Denizli otoyolunda meydana gelen kaza yürekleri burktu. Tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen olayda 3 kişi hayatını kaybetti. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Aydın’da feci kaza! Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti!
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Edinilen bilgiye göre kaza, Aydın-Denizli Otoyolu Kuyucak ilçesi Yamalak Mahallesi sınırları içerisinde 20 UF 202 plakalı hafif ticari araç ile S.Y. idaresindeki 32 GB 158 plakalı tırın çarpışması sonucu meydana geldi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan üç kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışma ile araç içerisinden üç kişinin cansız bedenini çıkardı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Hurşit Korkmaz, Hüsnü Korkmaz ve Kemal Toprak'ın cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle araç trafiğine kapatılan otoyolda, çalışmaların ardından trafik normale dönerken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#AYDIN #DENİZLİ

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Aydın’da feci kaza! Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti!
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