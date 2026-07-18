Haberler Yaşam Haberleri Aydın'da feci kaza! Trafikte "makas" iddiası faciayla bitti: 4 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 18.07.2026 14:36

Aydın'da feci kaza! Trafikte "makas" iddiası faciayla bitti: 4 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde trafikte makas atarak ilerlediği öne sürülen otomobilin, önündeki otomobile çarptığı kazada 4 çocuk annesi Derya Abalı (37) hayatını kaybetti, eşi Hasan Abalı ağır yaralandı. Rahatsızlanan Derya Abalı'nın hastaneye gittiği, tedavisinin ardından eve dönüş yolunda da kazanın yaşandığı bildirildi.

DHA Yaşam
Aydın’da feci kaza! Trafikte makas iddiası faciayla bitti: 4 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
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Kaza, saat 03.00 sıralarında Efeler ilçesi İzmir Bulvarı'nda meydana geldi. Trafikte diğer araçların arasında makas atarak ilerlediği öne sürülen Yusuf K. (24) yönetimindeki 09 YK 321 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, aynı yöne giden Hasan Abalı yönetimindeki 09 VB 378 plakalı otomobile arkadan çarptı.


Derya Abalı

1 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ YARALI

Kazada Yusuf K. ile diğer aracın sürücüsü Hasan Abalı ve eşi Derya Abalı yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Derya Abalı, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren yaralılardan Hasan Abalı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

HASTANE DÖNÜŞÜ KAZA

4 çocuk annesi Derya Abalı'nın gece rahatsızlanması üzerine eşi Hasan Abalı ile birlikte hastaneye gittikleri, tedavinin ardından evlerine dönerken de kazanın yaşandığı ifade edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#AYDIN

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