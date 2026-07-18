Aydın'da feci kaza! Trafikte "makas" iddiası faciayla bitti: 4 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti



Derya Abalı

1 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ YARALI

Kazada Yusuf K. ile diğer aracın sürücüsü Hasan Abalı ve eşi Derya Abalı yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Derya Abalı, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren yaralılardan Hasan Abalı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.