Aydın’da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Aydın'da Kemalpaşa Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar silahla ateş etti.

Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kurşunların isabet ettiği 7 kişi farklı hastanelere kaldırıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Umut Cabaş (38) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan taraf yakınlarının hastanede yoğunluk oluşturması üzerine bölgeye çevik kuvvet ekipleri de sevk edildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör