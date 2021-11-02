Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Aydın'da karısını ve kızını tabancayla öldüren kişi intihar etti
Giriş Tarihi: 2.11.2021 21:22 Son Güncelleme: 2.11.2021 22:01

Aydın'da karısını ve kızını tabancayla öldüren kişi intihar etti

Aydın’da karısını ve kızını tabancayla öldüren kişi intihar etti

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ayrı yaşadığı karısını ve kızını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla yaşamına son verdi.

Yamalak mahallesinde Hüseyin Şentürk (71), ayrı yaşadığı eşi Huriye Şentürk'ün (71) evine gitti. Burada karısı ve kızı Sevda Şentürk'e (49) tabancayla ateş eden Hüseyin Şentürk, kaçtı.

KENDİ ARACINDA ÖLÜ BULUNDU

Silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Huriye Şentürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık personelince Nazilli Devlet Hastanesine götürülen Sevda Şentürk ise müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Şentürk, olay yerinden 1 kilometre uzakta kendi aracında ölü bulundu. Şentürk'ün aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aydın'da karısını ve kızını tabancayla öldüren kişi intihar etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA