Aydın’da kaybolan yaşlı kadın sağ olarak bulundu

Olay, Bozdoğan ilçesi Haydere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 99 yaşındaki Alzheimer hastası olan Dudu U. isimli yaşlı kadın sabah 09.30 sıralarında evden ayrıldı. Kendisinden haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadının bulunması için bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 11 saatlik çalışmanın ardından Dudu U., bir zeytinlik alanda bulundu.

Sağ olarak bulunan Alzheimer hastası kadın, sedye aracılığıyla bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin yapılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.