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Giriş Tarihi: 4.07.2026 22:58 Son Güncelleme: 4.07.2026 23:04

Aydın'da kaybolan yaşlı kadın sağ olarak bulundu

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kaybolan 99 yaşındaki Alzheimer hastası Dudu U. isimli yaşlı kadın, yaklaşık 11 saatlik çalışmanın ardından sağ olarak zeytinlik alanda bulundu.

İHA
Aydın’da kaybolan yaşlı kadın sağ olarak bulundu
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Olay, Bozdoğan ilçesi Haydere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 99 yaşındaki Alzheimer hastası olan Dudu U. isimli yaşlı kadın sabah 09.30 sıralarında evden ayrıldı. Kendisinden haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadının bulunması için bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 11 saatlik çalışmanın ardından Dudu U., bir zeytinlik alanda bulundu.

Sağ olarak bulunan Alzheimer hastası kadın, sedye aracılığıyla bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin yapılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Aydın'da kaybolan yaşlı kadın sağ olarak bulundu
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