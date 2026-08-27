Aydın’da korku dolu anlar! İşletme sahibi neye uğradığını şaşırdı: Kafeye sopayla dalıp öldüresiye darp etti!





"BENİ NEDEN HEDEF ALDIĞINI BİLMİYORUM"



Saldırı anı ise kafenin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde masada oturan Emrah Şavun'un bir anda elinde sopa ile içeriye giren O.Ç.'nin saldırısına uğraması ve şüphelinin kaçması yer aldı. Olayın ardından büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade eden Şavun, saldırganı tanımadığını ve daha önce hiç karşılaşmadığını belirterek, "Beni neden hedef aldığını bilmiyorum. Daha önce kendisini hiç görmedim" dedi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör