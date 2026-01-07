Haberler Yaşam Haberleri Aydın'da korkunç olay! Ev ve aracını ateşe verip av tüfeği ile kendisini vurdu
Giriş Tarihi: 7.01.2026 14:53

Aydın'ın Efeler ilçesinde, psikolojik sorunları bulunan Mesut M. (63), önce evini ardından hafif ticari aracını ateşe verdi. Ardından kendisini silahla ağır yaralayan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DHA
Aydın'daki olay, Umurlu Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; psikolojik sorunları bulunan Mesut M., önce evini ardından hafif ticari aracını ateşe verdi.

SİLAHLA KENDİSİNİ VURDU

Yalnız yaşadığı öğrenilen Mesut M., daha sonra av tüfeğini çenesinin altına dayayıp, tetiğe dokundu.

DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mesut M., ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Mesut M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ev ve araçtaki yangın söndürülürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

