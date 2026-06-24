Aydın’da korkutan yangın! Kartonlar tutuşunca çatı alevlere teslim oldu: 4 kişi dumandan etkilendi!

Yangın, Köşk ilçesi Serdaroğlu Mahallesi Harman Sokak üzerinde 3 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle çatı katında depolanan kartonlar tutuştu. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.