Haberler Yaşam Haberleri Aydın’da korkutan yangın! Kartonlar tutuşunca çatı alevlere teslim oldu: 4 kişi dumandan etkilendi!
Giriş Tarihi: 24.06.2026 16:30

Aydın’da korkutan yangın! Kartonlar tutuşunca çatı alevlere teslim oldu: 4 kişi dumandan etkilendi!

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. Bir evin çatı katındaki kartonların tutuşması sonucu alevler her yeri sardı. Ekiplerin peş peşe geldiği olayda 4 kişi yoğun dumandan etkilendi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Aydın’da korkutan yangın! Kartonlar tutuşunca çatı alevlere teslim oldu: 4 kişi dumandan etkilendi!
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Yangın, Köşk ilçesi Serdaroğlu Mahallesi Harman Sokak üzerinde 3 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle çatı katında depolanan kartonlar tutuştu. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, doğalgaz kaçağı ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın sırasında evde bulunan 4 kişi de yoğun dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#AYDIN #YANGIN

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Aydın’da korkutan yangın! Kartonlar tutuşunca çatı alevlere teslim oldu: 4 kişi dumandan etkilendi!
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