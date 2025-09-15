Haberler Yaşam Haberleri Aydın'da minibüs uçuruma yuvarlandı: 4'ü öğrenci, 5 yaralı!
Giriş Tarihi: 15.9.2025 13:12

Aydın'da minibüs uçuruma yuvarlandı: 4'ü öğrenci, 5 yaralı!

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, uçuruma yuvarlanan öğrenci servisi minibüsündeki 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı...

DHA
Aydın’da minibüs uçuruma yuvarlandı: 4’ü öğrenci, 5 yaralı!

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Sultanhisar ilçesi Uzunlar Mahallesi'nde meydana geldi. 09 P 8270 plakalı öğrenci servisi minibüsü, sürücüsü A.D.'nin kontrolünü kaybetmesi sonucu uçurumdan düştü. Yaklaşık 40 metre yükseklikten yuvarlanan servis minibüsündeki 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü A.D. ile yaralanan E.D., M.G., E.Ş. ve Ş.T.Ç., ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aydın'da minibüs uçuruma yuvarlandı: 4'ü öğrenci, 5 yaralı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz