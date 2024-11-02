Aydın’da misafirliğe giden aile döndüklerinde kızlarından haber alamadı: Eve giren ekipler genç kızı bakın nasıl buldu!
Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan bir aile 14 yaşındaki kızlarını evde bırakıp misafirliğe gitti. Geri döndüklerinde kızlarından haber alamayınca panikleyen aile yardım istedi. Eve giren ekipler genç kızı o halde buldu. İşte haberin detayları…
Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda bir aile 14 yaşındaki kızlarını evde bırakıp gezmeye gitti.
Gece saat 01:00 sıralarında eve gelen aile, içeri girmek için zile bastı.
Evin salonun ışığı açık olmasına rağmen evde bıraktıkları kızlarının kapı ziline ve telefonlara cevap vermemesi üzerine çocuklarının hayatından endişe eden aile fertleri, 112 Acil Servis Hattını arayarak yardım istedi.
O HALDE BULUNDU
İtfaiye ekipleri merdivenli araç ile balkondan girdikleri ikamette 14 yaşındaki kız çocuğunu uyurken buldu. Evin kapısının açılmasının ardından, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri normale dönerken mahalle sakinleri ve endişeli aile derin bir nefes aldı.
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Aydın’da misafirliğe giden aile döndüklerinde kızlarından haber alamadı: Eve giren ekipler genç kızı bakın nasıl buldu!