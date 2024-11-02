Aydın’da misafirliğe giden aile döndüklerinde kızlarından haber alamadı: Eve giren ekipler genç kızı bakın nasıl buldu!

O HALDE BULUNDU

İtfaiye ekipleri merdivenli araç ile balkondan girdikleri ikamette 14 yaşındaki kız çocuğunu uyurken buldu. Evin kapısının açılmasının ardından, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri normale dönerken mahalle sakinleri ve endişeli aile derin bir nefes aldı.