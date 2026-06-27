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Giriş Tarihi: 27.06.2026 10:55

Aydın’da şüpheli ölüm! Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı: Yaşlı adamın cansız bedeni evinde bulundu!

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. Bir apartmanı saran kötü koku nedeniyle komşular ihbarda bulundu. Adrese gelen ekipler ise korkunç manzarayla karşılaştı.65 yaşındaki erkek şahıs evinde ölü bulundu. İşte detaylar…

İHA
Aydın’da şüpheli ölüm! Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı: Yaşlı adamın cansız bedeni evinde bulundu!
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Olay, Efeler ilçesi Orta Mahalle 235 Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanı saran kötü koku nedeniyle komşularının hayatından endişe duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ERKEK ŞAHIS EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerini desteği ile eve girdi. Evde 65 yaşlarında bir erkek şahıs hareketsiz şekilde bulunurken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri hayatını kaybeden şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlatırken, şahsın ölüm nedeninin yapılacak olan otopsi sonucu belirleneceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#EFELER #AYDIN

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Aydın’da şüpheli ölüm! Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı: Yaşlı adamın cansız bedeni evinde bulundu!
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