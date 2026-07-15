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Giriş Tarihi: 15.07.2026 16:56

Aydın’da şüpheli ölüm! Masaj yaptırmak için gittiği salonda hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen şüpheli ölüm yürekleri burktu. 55 yaşındaki Sebahattin K. masaj yaptırmak için gittiği salonda tuvalete gitti. Uzun süre çıkmayan talihsiz adamı çalışanlar hareketsiz halde buldu. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Aydın’da şüpheli ölüm! Masaj yaptırmak için gittiği salonda hayatını kaybetti
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Olay, Cumhuriyet Mahallesi 1955. Sokak'taki bir iş merkezindeki masaj salonunda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, masaj yaptırmak için salona gelen Çine ilçesi Kırksakallar Mahallesi Muhtarı Sebahattin K. (55) bir süre sonra tuvalete gitti.

CANSIZ BEDENİ MASAJ SALONUNDA BULUNDU

Tuvaletten uzun süre çıkmayan Sebahattin K.'nın sağlık durumundan şüphelenen salon çalışanları, kapıyı açarak içeri girdi. Sebahattin K.'yı hareketsiz halde bulan çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde muhtarın hayatını kaybettiğini tespit etti.

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SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Sebahattin K.'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#EFELER #AYDIN

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Aydın’da şüpheli ölüm! Masaj yaptırmak için gittiği salonda hayatını kaybetti
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