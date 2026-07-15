Aydın’da şüpheli ölüm! Masaj yaptırmak için gittiği salonda hayatını kaybetti

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 1955. Sokak'taki bir iş merkezindeki masaj salonunda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, masaj yaptırmak için salona gelen Çine ilçesi Kırksakallar Mahallesi Muhtarı Sebahattin K. (55) bir süre sonra tuvalete gitti.
CANSIZ BEDENİ MASAJ SALONUNDA BULUNDU
Tuvaletten uzun süre çıkmayan Sebahattin K.'nın sağlık durumundan şüphelenen salon çalışanları, kapıyı açarak içeri girdi. Sebahattin K.'yı hareketsiz halde bulan çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.